Инспектора «Крестов» арестовали по обвинению в попытке продать наркотики заключенным

Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу инспектора СИЗО-1 («Кресты-2») Андрея Пугачева. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотических веществ, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

«Пугачев был задержан 27 ноября, в этот же день ему предъявлено обвинение. Двадцать восьмого ноября суд продлил срок задержания Пугачева на 72 часа. Позже суд продлил заключение под стражу до 26.01.2020 года», – сказано в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, инспектор отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 Пугачев купил у метро «Ломоносовская» гашиш массой 21,9 грамм, после чего незаконно пронес его на территорию СИЗО с целью дальнейшего сбыта заключенным.

Отмечается, что на суде Пугачев просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако ему в этом было отказано.

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