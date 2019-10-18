Арестантов «Матросской Тишины» госпитализировали с признаками опьянения

Четверо заключенных московского следственного изолятора «Матросская тишина» госпитализированы с признаками опьянения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

«17 октября в СИЗО-1 Москвы во время проверки было выявлено четверо арестованных с признаками опьянения. Медицинским работником для их качественного обследования и оказания медицинской помощи было принято решение направить данных арестованных в одну из городских больниц», – сказали ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время жизни подследственных ничего не угрожает. По данному факту назначена проверка.

По данным источника в правоохранительных органах, они отравились сильнодействующими препаратами.

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту госпитализации арестантов.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц учреждения», – говорится в сообщении прокуратуры в Instagram.

По информации телеканала РЕН ТВ, заключенные отравились психотропными веществами.

В апреле стало известно, что в «Матросской тишине» трое арестованных отравились неизвестным веществом. Один из них умер. Позже выяснилось, что в организме арестантов был обнаружен метадон. Через несколько дней скончался еще один отравленный заключенный. 30 апреля подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО был задержан.