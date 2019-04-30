Задержан подозреваемый в отравлении заключенных «Матросской тишины»

Подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО «Матросская тишина», от отравления которыми умерли двое арестованных, был задержан, сообщает СК.

«Благодаря совместной работе следователей ГСУ, сотрудников ФСБ России, собственной безопасности УФСИН по Москве и столичной полиции по подозрению в совершении сбыта наркотических средств задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В ходе допроса задержанный заявил, что подтверждает факт передачи наркотиков в СИЗО. На данный момент ему предъявили обвинение.

В пятницу стало известно, что в «Матросской тишине» трое арестованных отравились неизвестным веществом. Один из них умер. Позже выяснилось, что в организме арестантов был обнаружен метадон.

Через несколько дней скончался еще один отравленный заключенный.