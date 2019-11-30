Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне солдат

Украинские поисковики передали России останки погибших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях.

Останки семи военнослужащих РККА были найдены и эксгумированы в 2018-2019 годах всеукраинской общественной организацией «Союз «Народная память» в ходе поисковых военно-исторических экспедиций, передает РИА «Новости».

Торжественная передача останков состоялась в субботу на границе Украины и России, на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области.

Останки принимали члены Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».

Председатель всеукраинской общественной организации «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин передал российским поисковикам документы и личные вещи найденных военнослужащих.

По словам руководителя белгородского регионального отделения «Поискового движения России» Ивана Андреева, российские и украинские поисковики неоднократно передавали друг другу останки павших в годы войны солдат.

С помощью экспертиз вкладышей личных опознавательных знаков поисковикам удалось установить имена погибших воинов.

Так, возле села Ивановка-2 Барвенковского района Харьковской области были эксгумированы красноармеец Воронкин Кирилл Петрович, 1918 года рождения, уроженец Пензенской области; красноармеец Шишканов Василий Иванович, 1918 года рождения, уроженец Сталинградской области; красноармеец Шевченко Павел Петрович, 1914 года рождения, уроженец Сталинградской области; Фомичев Матвей Кузьмич, 1920 года рождения, уроженец Тульской области; красноармеец Задонский Тимофей Андреевич, вероятно – 1911 года рождения, уроженец Московской области.

Останки красноармейца Истамулова Жабара Истамуловича, 1920 года рождения, уроженца села Хиндой, Веденского района (ныне – Чеченская Республика) обнаружили 11 июля 2019 года в районе села Верховка Барского района Винницкой области.

Останки красноармейца Гладкова Вячеслава Ефимовича, 1902 года рождения, уроженца Астрахани, нашли в ходе поисковых работ 2 декабря 2018 года в районе села Перегоновка Кобыляцкого района Полтавской области.

По данным «Поискового движения России», удалось установить родственников пяти военнослужащих.

После церемонии останки красноармейцев повезли в Московскую область, где в воскресенье, 1 декабря, на Федеральном мемориальном кладбище Министерства обороны «Поисковое движение России» передаст их родственникам и представителям своих региональных отделений для захоронения на малой родине.

Ранее в районе поселка Зимино в Ленинградской области было обнаружено захоронение 69 солдат и офицеров, которые погибли 1940 году во время советско-финской войны.