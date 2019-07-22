Найдено массовое захоронение погибших в советско-финскую войну

В районе поселка Зимино в Ленинградской области обнаружено захоронение 69 солдат и офицеров, которые погибли 1940 году во время советско-финской войны, следует из заявления пресс-службы Западного военного округа.

«По словам командира поискового отряда «Советский патриот» Ольги Богдановой, за период вахты уже найдено порядка 69 останков военнослужащих. В ходе раскопок уже найдены предметы быта и боеприпасы времен войны, среди них ложки и котелки, помеченные именными инициалами», – говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы, останки обнаружили во время совместной экспедиции военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа и поискового отряда «Советский патриот», передает ТАСС.

Отмечается, что останки захоронят с воинскими почестями в ходе траурной церемонии.

Ранее крупное захоронение погибших зимой 1940 года солдат во время советско-финской войны обнаружили 10 июля в районе поселка Медянка в Ленинградской области.