Франция отреагировала на хамство Эрдогана

Высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует «проверить свой мозг», является оскорбительным, заявил представитель Елисейского дворца.

«Это не заявление, это оскорбление. Посол [Турции в Париже] будет вызван в министерство [иностранных дел Франции], чтобы объяснить эти высказывания», – передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse заявление администрации президента Франции.

Напомним, в начале ноября французский лидер заявил о «смерти мозга» НАТО. Комментируя его слова, Эрдоган заявил, что Турция является очень важной страной для НАТО, и посоветовал «уважаемому Макрону» сначала «проверить собственный мозг».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему лидеры блока НАТО перешли на язык оскорблений и стали часто говорить о проблемах мозга.

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