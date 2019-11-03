Воскресенский назвал заслугой Путина поддержку первичного звена медицины

Поддержку первичного звена медицины инициировал лично глава российского государства Владимир Путин, заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Воскресенский, возглавляющий рабочую группу по направлению «Здравоохранение», заявил: «Вся эта тематика инициирована лично президентом». Руководитель региона подчеркнул, что работа ведется «по результатам прямой линии, по результатам общения» Путина с россиянами.

Ивановский губернатор подчеркнул, что президент «очень остро чувствует проблему первичного звена в частности, здравоохранения в целом», передает ТАСС со ссылкой на «Первый канал».

Напомним, Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

Президент раскритиковал финансирование первичного звена медицины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД