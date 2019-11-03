Жителя Ростова-на-Дону избили за розыгрыш с бомбой

В Ростове-на-Дону местный житель в шутку бросил пакет в закрывающиеся двери автобуса с криком «Аллах Акбар». Испугавшиеся люди выбежали из машины, после чего избили мужчину, сообщают СМИ.

Инцидент произошел 28 октября на остановке в районе проспекта Королева. После того, как мужчина бросил пакет в двери автобуса, люди сразу начали из него выбегать. За «шутку» находившиеся рядом мужчины схватили подшутившего над пассажирами человека и начали его избивать, сообщает 161.ru.

Отмечается, что в пакете находилась плитка.

В полицию не поступило заявлений ни от мужчины, ни от пассажиров автобуса.