Ближайший помощник Джонсона попал под подозрение из-за работы в России

Британская оппозиционная Лейбористская партия заинтересовалась тем, как Доминик Каммингс, работавший в России в 90-е годы, занял пост главного советника премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, пишет The Sunday Times.

По информации издания, теневой «министр иностранных дел» Эмили Торнберри направила запрос своему коллеге в правительстве, главе Форин оффиса Доминику Раабу, в котором попросила выяснить, какой уровень допуска к секретной информации Каммингс получил при устройстве на нынешнюю должность, передает ТАСС.

Причиной обращения лейбористов стала полученная от неназванного источника информация о том, что прошлая деятельность «правой руки» Джонсона в России вызывает «серьезную обеспокоенность».

Копия письма направлена также советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу и главам британской службы контрразведки МИ-5 и британской внешней разведки МИ-6.

Торнберри поинтересовалась, не вызывает ли прошлое Каммингса обеспокоенности в свете того, что он получил «доступ к секретным материалам самого высокого уровня или того, чтобы он получил столь большие возможности влиять на политику правительства Великобритании».

Британское издание поясняет, что под влиянием Каммингса премьер якобы совершил некоторые из своих наиболее ключевых действий, включая роспуск парламента на пять недель. Это решение, вызвавшее в Великобритании настоящую политическую бурю, было в итоге отменено Верховным судом.

Вместе с тем, по информации газеты The Daily Mirror, выпускник факультета истории древнего мира и современной истории Оксфордского университета занимался в России организацией авиаперелетов между Самарой и Европой. При этом сам Каммингс, уточняет издание, не говорил по-русски, а проект закончился безуспешно. Между тем сайт сторонников британской правящей Консервативной партии conservativehome.com называет Каммингса русофилом, человеком, который говорит на русском языке и увлекается Достоевским.

Добавим, что четвертый канал телевидения Великобритании (Channel 4) снял художественный фильм про то, как велась кампания за «развод» с ЕС, а роль Каммингса сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч.