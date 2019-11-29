В Башкирии автомобиль сбил пятерых детей

Водитель легкового автомобиля наехал на группу подростков в городе Нефтекамске, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

В ведомстве сообщили ТАСС, что авария произошла примерно в 20.00 по местному времени (18.00 мск) в поселке Энергетик на улице Высоковольтной.

По предварительным данным, 56-летний местный житель за рулем Kia Ceed допустил наезд на пятерых несовершеннолетних. Сообщается, что трех 16-летних девочек доставили в больницу для осмотра.

Водитель рассказал, что не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые шли слева по ходу движения.

В середине сентября в Красноярске автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой легковушкой и сбил двух девочек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД