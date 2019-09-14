Автомобиль сбил двух детей на тротуаре в Красноярске

В Красноярске автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой другой легковушкой и сбил двух девочек, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели, передает РИА «Новости».

«После столкновения с Suzuki автомобиль «Лада Калина» вылетел на тротуар и сбил двух девочек 11 и 12 лет», – сказал представитель ГИБДД.

По предварительным данным, дети получили неопасные для жизни ушибы и ссадины. Несмотря на это, их госпитализировали для полного обследования в медицинском учреждении.

В Сети опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент ДТП. На кадрах видно, как один автомобиль поворачивает из второго ряда, другой же – едет по крайнему левому в попутном направлении.

После того, как машины столкнулись, одна из них влетела в пешеходов.

Ранее сообщалось о столкновение автобуса с фурой в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек, 28 пострадали. После ДТП возбуждено два уголовных дела.