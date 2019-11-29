Жалобы украинцев переполнили электронную почту Зеленского

Офис президента Украины Владимира Зеленского принимает обращения граждан только в бумажном виде, поскольку ящик для приема электронных писем переполнен.

При отправке письма на электронную почту, указанную на официальном сайте главы украинского государства, в ответ приходит сообщение о том, что ящик переполнен, обращение не может быть принято.

В офисе президента Украины пояснили украинскому изданию «Страна», что «данный адрес заблокирован, впредь заявления будут приниматься только в бумажной форме».

Уточняется, что для отправки обращения главе государства от физического лица требуется посетить административное здание на улице Банковой в Киеве, где располагается офис президента. Там обращение на бумажном носителе можно опустить в специальный ящик.

При этом сайт президента Украины позволяет опубликовать петицию. Если обращение поддержат 25 тыс. человек, оно будет направлено Владимиру Зеленскому. Так, в начале октября Зеленского просили рассекретить стенограммы разговоров Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

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