Путин заявил о поддержке России со стороны курдов

Россия встречает поддержку со стороны курдов в Сирии, заявил президент Владимир Путин.

Президент отметил, что тот «хотя бы отчасти позитив» на границе Сирии и Турции «делается при поддержке курдов и их интересов», передает ТАСС.

«И люди это понимают, относятся к нам, я бы сказал, с душой, с любовью», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что российская военная полиция «встречает очень доброе отношение со стороны курдского населения, потому что люди видят и понимают, что российская армия пришла для их защиты, это очевидный факт».

Напомним, после начала совместного патрулирования северо-запада Сирии курдское население неоднократно атаковало российско-турецкие военные конвои – камнями и бутылками с зажигательной смесью. 12 ноября было опубликовано видео одного из таких нападений, когда российские бронемашины забросали камнями.

В начале октября сирийские курды, подразделения которых находятся на границе с Турцией, обратились к России с просьбой стать гарантом в переговорах с Дамаском.