Газпром прокомментировал сроки введения в эксплуатацию «Северного потока – 2»

Компания Nord Stream 2 AG рассматривает разные варианты сроков ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию из-за влияния погодных факторов, сообщил начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности Газпрома Алексей Мирошниченко.

«Сейчас уже фактически зима, и очень многое зависит от погоды. Поэтому компания Nord Sream 2 совместно со специалистами из Газпрома работает над различными вариантами сроков ввода», – сказал Мирошниченко, передает ТАСС.

Напомним, в конце октября проект получил последнее разрешение на строительство от Дании.

Однако сегодня в Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм. Позже представитель Апелляционного совета сообщил, что эта жалоба не сможет приостановить действие разрешения.