Невестка албанского премьера погибла при землетрясении

Будущая невестка премьер-министра Албании Эди Рамы погибла в результате землетрясения магнитудой 6,4, жертвами которого стали почти 50 человек, сообщили СМИ.

Как пишет газета Daily Mail, сын премьера Грегор Рама написал в своем Instagram-аккаунте, что «самый близкий» ему человек был среди людей, «найденных под завалами», передает РИА «Новости».

По данным издания, Кристи Речи, невеста Грегора, погибла вместе со своим отцом, матерью и братом. Ее имя также присутствует в списке погибших, опубликованном министерством обороны страны в четверг вечером.

Напомним, ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Албании.

Во вторник сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до семи человек, более 400 человек обратились за помощью. Позже были зафиксированы толчки чуть меньшей силы в Боснии и Герцеговине.

Президент России Владимир Путин направил албанскому коллеге Илиру Мете телеграмму с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за землетрясения.