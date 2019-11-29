В Грузии предложили бороться с «гибридной агрессией» России по опыту Литвы

Грузинский политический институт (ГПИ), считающий, что Тбилиси столкнулся с «гибридной агрессией» России, предложил использовать опыт Литвы для разрешения внутренних кризисов в стране.

«Грузия и Литва подвергались гибридной агрессии России в виде бордеризации и распространения дезинформации соответственно», – говорится в исследовании организации, передает RT.

При этом в документе указывается, что Литва смогла разработать тактический ответ «российской угрозе» путем объединения усилий с гражданским обществом, а вот в Грузии, считают в ГПИ, подобных тактических шагов никогда не предпринимали.

Авторы документа говорят о двух случаях неудачного урегулирования кризисов, которые привели к беспорядкам в Грузии. Первый связан с массовыми протестами в Тбилиси в июне 2019 года. Напомним, что в качестве повода для выступлений было использовано заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте. Второй случай неудачного урегулирования кризисов, по версии аналитиков ГПИ, касается демаркации границ Абхазии и Южной Осетии. По мнению исследователей, Россия якобы намеревается подорвать суверенитет Грузии, а Тбилиси никак не может на это повлиять.

Авторы исследования предлагают правительству Грузии извлечь уроки из опыта литовских коллег. В Литве «российская агрессия», как утверждается в документе, проявилась в форме дезинформации о «лесных братьях» – антисоветских партизанских группах, действовавших во времена Второй мировой войны. При этом авторы ссылаются на литовских военных аналитиков, уверяющих, что «российская дезинформация» о партизанах якобы направлена на подрыв боевого духа военных и дискредитацию Литвы на мировом уровне.

Как поясняется в документе ГПИ, бороться с «дезинформацией» Вильнюсу помогли неправительственные организации, в том числе так называемые литовские эльфы – активисты, которые сражались с «российскими троллями» в соцсетях. А самым важным шагом был призыв журналиста Андрюса Тапинаса понизить рейтинг страницы МИД России в Facebook с помощью хештега #Кремльнашуисториюнеперепишешь в 2017 году. В ответ российское ведомство в шутку поблагодарило Тапинаса за то, что он помог собрать многотысячную литовскую аудиторию, которая теперь ознакомится с историческими фактами и документами о преступлениях «лесных братьев».

Авторы исследования также призывают поучиться у Литвы работе с гражданским обществом и укреплению медиаграмотности. «Особенно важно сосредоточиться на уязвимых частях общества. Гибридная агрессия Кремля рассчитана на то, чтобы воспользоваться существующими в обществе разногласиями. В связи с этим очень важно вкладывать средства в превентивные мероприятия, которые будут направлены на работу с группами населения, наиболее уязвимымиперед дезинформацией», – сообщают они.

Также предлагается избегать в СМИ обобщенных обвинительных заявлений в адрес русских, но направлять их на Кремль и российскую политическую элиту.

Напомним, отношения России и Грузии в очередной раз обострились в июне на фоне антироссийских протестов в Тбилиси, после которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок.

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