На Украине обрадовались планам США сократить расходы на НАТО

Намерение Соединенных Штатов сократить расходы на НАТО, чтобы перераспределить средства на военную помощь Украине, – это «хороший план», заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«В 2020 году сократить финансирование прямых расходов НАТО и перераспределить их на военную помощь Украине и Грузии. Хороший план, надо брать», – написал Арахамия в Facebook.

По информации источников CNN в Пентагоне, администрация президента Дональда Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО. Сообщается, что сэкономленные средства США хотят направить на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе, в том числе на помощь Украине и Грузии.

В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс одобрил новую формулу расчетов взносов в бюджет организации. По его словам, США будут платить меньше, а Германия – больше. Расходы Вашингтона и Берлина будут одинаковы – почти по 16% от бюджета НАТО, уточнил генсек.

Раньше США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, которое покрывает, в частности, расходы на содержание штаб-квартиры.

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