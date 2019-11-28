Экс-начальник Кущевского ОВД покончил с собой

Тело бывшего начальника ОВД Кущевского района Кубани Владимира Финько обнаружено в его доме в Краснодаре, сообщил информированный источник.

По факту гибели Финько начата доследственная проверка. По предварительным данным, бывший начальник ОВД покончил с собой.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Финько был главной ОВД по Кущевскому району с 2001 по 2006 годы, когда в станице Кущевской активно действовала банда Сергея Цапка. После он был начальником РОДВ Абинского района Кубани, на пенсию Финько вышел в 2012 году.

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