Экс-глава полиции Армении найден мертвым

Тело экс-главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением было обнаружено в сельском доме под Ереваном.

«Тело Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы найдено в особняке в селе Бжни. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства», – сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян, передает РИА «Новости».

По данным Sputnik Армения, на месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие и гильза. Также издание сообщило, что Арутюнян был в доме не один: «Находящаяся в особняке гостья услышала выстрел, и после этого обнаружила в гостиной тело экс-начальника полиции. Она в панике выбежала на улицу и попросила помощи у прохожих, которые и сообщили в полицию о произошедшем», описывает издание свидетельства очевидца.

Арутюнян занимал пост главы МВД в 1999-2003 годах, в 2003-2008 возглавлял полицию республики. Кроме того, он был свидетелем по делу о столкновения 1 марта 2008 года.

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