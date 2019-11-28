Прошли новые консультации России и Украины по газу

В Вене в четверг состоялись российско-украинские консультации по газу, в которых поучаствовали министр энергетики России Александр Новак, его украинский коллега Алексей Оржель, глава Газпрома Алексей Миллер и руководители Нафтогаза и «Оператора газотранспортной системы Украины».

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере – урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», – передает сообщение Минэнерго ТАСС.

На встрече обменялись предложения по решению вопросов, которые стоят перед сторонами переговоров. Также достигнуты договоренности по «интенсификации совместной работы в двустороннем формате» в ближайшие дни.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина с большой долей вероятности останется с 1 января 2020 года без транзита российского газа, так как стороны не успеют заключить новый контракт до 13 декабря.