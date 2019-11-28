Расследовавший теракт в Домодедово следователь объявил голодовку в СИЗО

Следователь СК России, 55-летний генерал-майор Сергей Дубинский, который был арестован около года назад, объявил голодовку в СИЗО №1, известном как «Кремлевский централ». Он пожаловался на издевательства и пытки, сообщают СМИ.

Его арестовали по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей. Дубинский утверждает, что его ежедневно выгоняют из камеры на прогулку на мороз, хотя у него тяжелое заболевание, из-за которого он испытает сильные боли при ходьбе, пишет «Московский комсомолец».

Следователь утверждает, что за жалобы членам ОНК ему выносят выговор и отнимают телевизор у всей камеры.

Диагноз Дубинского – аваскулярный некроз головок обеих бедренных костей. Человек при ходьбе испытает боли, в любой момент может стать недвижимым инвалидом.

Медицинских документов об этом у СИЗО изначально не было, так как Дубинский якобы скрывал свою болезнь – в противном случае не прошел бы врачебную комиссию для работы следователем, утверждают сотрудники «Кремлевского централа».

По закону, помещать человека с такой болезнью под стражу нельзя. Однако теперь это нужно признавать через медкомиссию и затем через суд. Пока из-за проблем с документами это сделать не удается.

«Дела с каждым днем все хуже и хуже. Я пытаюсь в камере с помощью дыхательных упражнений и йоговских поз хоть как-то улучшить приток крови к суставам. На прогулку выходить не могу. Ко мне приходят ежедневно в камеру и пытаются выгнать на мороз... При этом зная, что я еле хожу, а на холоде не могу вообще передвигаться. Начальник СИЗО №1 Подрез выносит мне выговоры», – заявил Дубинский.

Он также сообщил, что объявляет голодовку, от чего процесс разрушения костей и суставов пойдет еще более стремительно.

Дубинский ранее был адвокатом и защищал, в частности, Анатолия Зака, который причастен к гибели 156 человек в клубе «Хромая лошадь». Затем уже стал следователем и вел дело о взрыве в «Домодедово».

В середине ноябре Дубинский попросил суд освободить его из СИЗО из-за заболевания и разрушения суставов, однако судья апелляцию отклонил.