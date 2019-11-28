Ученые обеспокоились массовой гибелью сибирских птиц в Индии

Ученые Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае выразили беспокойство из-за массовой гибели зимующих в Индии сибирских птиц, от ударов током на линиях электропередачи, сообщает пресс-служба заповедника.

Ученые отслеживали по GPS-GSM-трекеру двух хищных сибирских скоп Сержика и Усину. Птицы долетели до озер на севере Индии. Затем Сержик один улетел на юг, и после этого его координаты не менялись. Через время специалисты нашли место, где находился самец, однако птица погибла.

Выяснилось, что птица попала в зону турбулентности ветрогенератора, контуженная села на опору ЛЭП и погибла от удара током, говорится в сообщении на сайте заповедника.

«Если в Европе и в России проблемы гибели птиц от удара током хоть как-то решаются, то в Индии охрана птиц на объектах энергетического комплекса отсутствует как явление. Это приводит к масштабной гибели, как местных птиц, так и мигрантов, прилетающих в Индию из Сибири», - отметили в заповеднике.

За самкой Усиной ученые продолжают следить, она успешно охотится с сородичами на территории Индии.

Ранее сообщалось о том, что в Сибири катаклизмы привели к гибели 80% потомства хищных птиц, позже орнитолог объяснил газете ВЗГЛЯД, что это касается не всех хищных птиц, а лишь двух редких – балобана и степного орла и только в трех регионах Южной Сибири.