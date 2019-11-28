В Благовещенске открыли два участка набережной реки Амур в рамках берегоукрепления

Реконструкция двух центральных участков набережной (осталось сделать три из десяти участков) стала возможной благодаря «единой субсидии» в размере 706,14 млн рублей, выделенной Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также за счет средств областного бюджета в сумме 2,3 млн рублей.

«Паводок нынешнего года затапливал нижние уровни, тем не менее, все работы выполнены качественно и в срок, – отметил глава региона Василий Орлов. – Завершение этого участка набережной – хороший пример взаимодействия между федеральным министерством, субъектом, мэрией и подрядными организациями».

В стадии обсуждения находится пакет инвестиционных предложений с общей стоимостью больше 10 млрд рублей на строительство объектов и прилегающих территорий. Так, одним из реализуемых значительных инвестпроектов является трансграничная канатная дорога, соединяющая Россию и Китай. «Золотая миля» – новый «центр» города Благовещенск. Это участок в 42,5 га, расположенный на намывной части набережной. В 800 метрах от нее проходит граница с Китаем.

«Несколько проектов были презентованы на Восточном экономическом форуме. В частности, президенту Владимиру Владимировичу Путину был представлен проект застройки центральной площади Благовещенска. Его стоимость – 2,2 млрд рублей. Уже объявлены конкурсные процедуры на выбор подрядчика. Это будет рекреационная зона с музеем российско-китайской дружбы, большим красивым фонтаном. Еще два объекта находятся в глубокой стадии проработки – это гостиничный комплекс и многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс. Все работы мы планируем завершить к концу 2024 года. Надеюсь, что это будет излюбленным местом отдыха для наших жителей», – поделился планами губернатор.

Проект «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур» реализуется на территории города Благовещенска с 2008 года. Проектом предусмотрена реконструкция набережных рек Амур и Зея на 10 участках общей протяженностью 8 089 метров.

«По одному из участков в районе Судостроительного завода стоимость порядка 350 млн. рублей работы начнутся в следующем году. После завершения работ по берегоукреплению на участке планируется строительство новых жилых кварталов. Ведется проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса по программе «Газпром-детям», строительство детского сада. Когда-то там был неофициальный пляж, мы это все восстановим и создадим условия, чтобы люди там купались. Надо завершать все берегоукрепление, главное его функция – это берегозащитные сооружения от наводнений», – подчеркнул губернатор Василий Орлов.

В целом в рамках единой субсидии Амурской области по линии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики выделено 6,5 млрд рублей. Благодаря этим средствам уже построена и открыта пристройка к детскому саду на 120 мест в городе Свободный, до конца года в этом городе еще завершат работы по капитальному ремонту здания школы № 2, травматологического отделения больницы, городской поликлиники, пришкольных территорий трех школ, завершится реконструкция районной котельной и сетей водоснабжения и водоотведения. В городе Благовещенске на федеральные деньги модернизировали материально-техническую базу политехнического колледжа.

Будет рассмотрена заявка на выделение «единой субсидии» Минвостокразвития на развитие города Сковородино, в котором планируется строительство метанолового завода. Около 1 млрд рублей из 2 млрд заявки пойдет на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, строительство новых очистных сооружений. На 400 млн рублей будут выполнены дорожные работы. 566 млн рублей будет направлено на строительство школы и детского сада на 219 мест. 40 млн получит муниципальная больница.

Благоустройство городских территорий и реализация масштабных проектов стала возможной благодаря плану социально-экономического развития Дальнего Востока, проводимого полпредом президента страны в ДФО Юрием Трутневым по поручению Владимира Путина.