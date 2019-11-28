ФСБ показала видео задержания членов банды «Шараповские» в Дагестане

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с задержанием членов банды «Шараповские» в Дагестане и солидным арсеналом изъятых оружия и боеприпасов.

На видео видно, как спецназ заходит в дом и выводит членов банды.

Также на кадрах виден стол, на котором лежит пистолеты в кобуре, бутылка воды, блюда с печеньем и конфетами и несколько мобильных телефонов передает РИА «Новости». Во дворе дома стоят несколько черных Mercedes разных моделей.

Также показано, как задержанных этапируют самолетом в Москву.

Напомним, ранее в четверг в ЦОС ФСБ рассказали, что сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекли на территории Дагестана деятельность одной из самых жестоких преступных групп – ОПГ «Шараповские».