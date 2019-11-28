Причастные к теракту в Махачкале члены ОПГ «Шараповские» задержаны в Дагестане

Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекли на территории Дагестана деятельность одной из самых жестоких преступных групп – ОПГ «Шараповские».

«Лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007-2015 годах на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям», – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

В группировку входили более 250 человек, в том числе действующие на тот период сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья.

В ходе следствия также раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 году теракта в Махачкале, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения.

«В настоящее время по делу основные организаторы и исполнители преступлений задержаны», – добавили в ЦОС ФСБ.

4 сентября 1998 года на улице Пархоменко в Махачкале группа террористов припарковала микроавтобус со взрывным устройством напротив дома мэра города Саида Амирова. Прогремевший взрыв полностью разрушил 29 жилых домов, погибли 18 человек, в том числе четверо детей, еще 91 человек получил ранения. Дом Амирова остался целым, его хозяин также не пострадал.

Организаторами теракта оказались подполковник милиции Зубайру Муртузалиев, руководитель Буйнакского районного отделения Пенсионного фонда России Тимурлан Алиев, директор Каспийского хлебозавода Магомед Мухтаров и его заместитель Магомед Ханов. По их заказу сотрудник тюменского отряда милиции особого назначения Виктор Мезенцев изготовил и установил взрывное устройство. Взрыв по команде с пульта дистанционного управления осуществил другой участник теракта – Исмаил Исмаилов.

10 апреля 2000 года Верховный суд Дагестана приговорил Муртузалиева, Мухтарова, Ханова и Алиева к пожизненному лишению свободы, Мезенцева – к 25 годам лишения свободы, Исмаилова – к 22, а двух других соучастников теракта – к 14 и четырем годам.