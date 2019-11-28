RT отключат от вещания в Боливии

Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении со следующей недели вещания в стране телеканала RT на испанском языке.

«Со 2 декабря боливийцы больше не смогут смотреть RT – негосударственный оператор и лидер местного рынка платного телевидения Cotas объявил, что вещание канала на испанском языке в Боливии прекращается», – говорится в сообщении телеграм-канала Радио Sputnik.

В уведомлении, поступившем RT, говорится, что решение принял совет директоров Cotas. Причины этого решения оператор не называет.

Главред редакции информации на испанском языке Мигель Бас, комментируя ситуацию, выразил уверенность, что такое решение связано с изменением руководства Боливии, и напомнил, что то же самое произошло недавно в Эквадоре.

Ситуацию также прокомментировал Альваро Гарсиа Линера, ушедший в отставку с поста вице-президента Боливии. По его словам, в стране нет «ни свободы слова, ни свободы прессы, нельзя выражать свое мнение».

Напомним, на фоне беспорядков в Боливии лидер этой страны Эво Моралес объявил об отставке, после чего улетел в Мексику, где получил политическое убежище. При этом Моралес не исключил, что в Боливии начнется гражданская война.