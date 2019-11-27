Минспорт поручил ВФЛА до конца недели найти решение антидопинговых вопросов

До конца недели Всероссийская федерация легкой атлетики должна разработать дорожную карту решения антидопинговых вопросов, заявил министр спорта России Павел Колобков.

«Было поручено федерации разработать дорожную карту решения своих антидопинговых вопросов, она должна быть представлена Министерству спорта до конца недели. Мы еженедельно будем контролировать ход ее исполнения», – передает слова Колобкова РИА «Новости».

Он отметил, что в случае неисполнения мероприятий дорожной карты и отсутствия решения вопроса с проведением досрочных выборов руководства ВФЛА на следующей комиссии по аккредитации поставят вопрос о приостановлении или лишении аккредитации легкоатлетической ассоциации.

В понедельник Олимпийский комитет России также порекомендовал ВФЛА безотлагательно реформировать структуру и обновить состав органов управления. В противном случае ассоциации пригрозили исключением из ОКР.

До этого Всероссийской федерации легкой атлетики пригрозили полным исключением из Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Процесс восстановления членства ВФЛА был приостановлен.

Президент организации Дмитрий Шляхтин подал в отставку.

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