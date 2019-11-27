Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,19% – до 63,09 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,22%, составив 58,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В ночь на среду API сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 3,6 млн баррелей, хотя аналитики ожидали небольшого снижения показателя. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 418 тыс. баррелей.