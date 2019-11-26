В Чехии возбудили уголовные дела против экс-руководителей ЧССР

Полиция Чехии возбудила уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, заявил представитель прокуратуры Ян Лелек.

«Уголовные дела возбуждены против бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша (97 лет), экс-председателя правительства ЧССР Любомира Штроугала (95 лет) и бывшего чехословацкого министра внутренних дел Вратислава Вайнара (89 лет)», – передает его слова ТАСС.

Уголовные дела возбуждены Управлением документации и расследования преступлений коммунизма, входящим в полицию Чехии. Всех бывших руководителей ЧССР обвиняют в том, что они злоупотребляли служебными полномочиями. Лелек заявил, что им вменяют бездействие в ситуации с применением пограничниками огнестрельного оружия на границах во время пребывания обвиняемых у власти в 70-80-х годах прошлого века. Тогда погибали люди, которые пытались покинуть страну.

«Они (Якеш, Штроугал и Вайнар) не приняли мер, которые бы воспрепятствовали применению огнестрельного оружия на границах ЧССР», – сказал Лелек.

В результате этого, отметил он, с 1976 года до ноября 1989 года при попытке перехода госграницы ЧССР погибли девять и были ранены не менее семи граждан.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек выразил удивление по поводу привлечения к уголовной ответственности Якеша, Штроугала и Вайнара, заявив, что это решение приурочено к 30-й годовщине Бархатной революции, и речь идет не о «торжестве справедливости, а о политическом жесте».