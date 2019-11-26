В ингушском селе, где жил подозреваемый в убийстве главы ЦПЭ, задержали двух человек

В Ингушетии правоохранители задержали двух человек в населенном пункте Экажево, где жил подозреваемый в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму регионального МВД Ибрагима Эльджаркиева, сообщили в администрации поселка.

«В селе (Экажево) в нескольких домах прошли обыски. По какому конкретно делу, никто не говорил, но после них были задержаны два человека. Один из них по фамилии Арапиев», – уточнили в администрации, передает РИА «Новости».

За что именно задержали людей, не уточняется.

Напомним, Эльджаркиева и его брата застрелили на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет».

18 ноября Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, которого называли подозреваемым в убийстве Эльджаркиева. Ему предъявили обвинение в убийстве двух и более человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и в незаконном обороте оружия.

Сообщалось, что подразделение Эльджаркиева, в частности, раскрыло четыре экстремистских группировки. СМИ сообщали, что в отношении подразделения Эльджаркиева якобы поступали жалобы на пытки.