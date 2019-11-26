Высказыванием Макгрегора в адрес дагестанцев занялась прокуратура

Прокуратура Москвы займется проверкой слов бойца UFC Конора Макгрегора в адрес дагестанцев, сообщил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

«Ваше обращение в связи с возможным наличием признаков нарушения законодательства Российской Федерации в высказываниях иностранного гражданина Конора Энтони Макгрегора рассмотрено. Учитывая, что по изложенным доводам руководством нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах», – говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Хамзаева, передает РИА «Новости».

В обращении Хамзаева идет речь о том, что высказывания Макгрегона «подпадают под статью «Разжигание межнациональной розни», пояснил член ОП.

В октябре Макгрегор на пресс-конференции в Москве в грубой форме отказался ехать в Дагестан. «Я бы не поехал в Дагестан, чтобы питаться их дерьмом. Зачем мне это надо?», – заявил спортсмен на мероприятии.

После этого ирландец сообщил, что его высказывания о дагестанцах были вызваны обидой на то, что в дагестанских магазинах продают курицу под названием «Макгрегор».

После этого группа дагестанцев собралась у столичного отеля «Ритц-Карлтон», где остановился боец.

Российский боец и уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов проводил бой с Макгрегором 7 октября 2018 года. Нурмагомедов одержал победу, но поединок завершился скандалом из-за драки на ринге и за его пределами после боя.