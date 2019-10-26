Макгрегор объяснил неприязнь к дагестанцам

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объяснил, чем вызвана его неприязнь к дагестанцам.

По его словам, он до сих пор обижен, что в дагестанских магазинах продают курицу «Макгрегор», передает Fight Time.

«Я прямо здесь, в этой стране. Так кто теперь курица? Нельзя сделать такое и не получить ответ. Все просто», – отметил он.

UFC champ Khabib Nurmagomedov has been calling Conor McGregor a “chicken” since 2016. Now, a Dagestani supermarket has begun labeling its frozen chicken after the Irishman (h/t @joaska_ ) pic.twitter.com/oDDToMB8Al — Karim Zidan (@ZidanSports) 11 апреля 2018 г.

Ранее Макгрегор на пресс-конференции в Москве в грубой форме отказался ехать в Дагестан. После этого группа дагестанцев собралась у столичного отеля «Ритц-Карлтон», где остановился боец.

Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова отчитал Макгрегора за слова о Дагестане.

Также накануне спортсмен заявил о неизбежности матча-реванша с российским атлетом Хабибом Нурмагомедовым, который одержал победу в поединке в октябре 2018 года.