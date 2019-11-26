Оставившей младенца на улице в Москве матери предъявлено обвинение

Следователи СК по Московской области предъявили обвинение 33-летней женщине в покушении на убийство малолетнего.

«По результатам проведенных неотложных следственных действий, в том числе допросов свидетелей и самой задержанной, в отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и предъявлено соответствующее обвинение», – сказано в сообщении СК России.

Отмечается, что на допросе женщина признала свою вину. Она рассказала, что «24 ноября с целью лишения ее жизни оставила дочь на участке местности, покрытой высохшей травой, при температуре окружающей среды -5 С». Причиной такого поступка она назвала нежелание ухаживать за ребенком.

Однако девочку обнаружили прохожие, после чего она была доставлена в ГБУЗ МО «Раменское ЦРБ», где ей оказали медицинскую помощь.

В ближайшее время в отношении матери ребенка будет избрана мера пресечения.

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