Соловьев сравнил Зеленского с завхозом

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сравнив последнего с завхозом.

«Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент», – написал Соловьев в своем Twitter, прокомментировав просьбу Зеленского «вернуть» вооружение, оборудование и документы с переданных Киеву кораблей.

Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведёт себя как завхоз, а не как президент. https://t.co/fdqEQBMKOW — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 25, 2019

Напомним, в прошлую среду Россия передала Украине военные корабли, задержанные год назад после провокации Киева в районе Керченского пролива. После осмотра кораблей президент страны Владимир Зеленский заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», в ВМС Украины заявили о пропаже унитазов с кораблей.

В ФСБ, подчеркнули, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Это заявление подтверждает видеозапись. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь предложил подарить Украине два российских унитаза.

Газета ВЗГЛЯД писала, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД