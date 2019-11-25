Назвавшая жителей Петрозаводска «мразями» чиновница ушла на больничный

Назвавшая жителей Петрозаводска «мразями» начальник управления культуры администрации Анна Лесонен не вышла на работу после отпуска и взяла больничный, сообщили в мэрии.

«Анна Лесонен вышла на больничный в свой первый рабочий день после отпуска. Но администрация мэрии Петрозаводска не меняет своей позиции в отношении ее и намерена разорвать трудовые отношения», – цитирует РИА «Новости» заявление городской администрации.

Напомним, чиновница в публикации в соцсети назвала жителей города мразями, которые якобы выбрасывают мусор мимо контейнеров, в городской администрации заявили, что она будет уволена. Лесонен заявила, что вела себя нормально, а в ее реакции на разбросанный рядом с домом мусор нет ничего из ряда вон выходящего.