Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свое поведение

Глава управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен заявила, что вела себя нормально, а в ее реакции на разбросанный рядом с домом мусор нет ничего из ряда вон выходящего, сообщили СМИ.

«Это мой любимый город. Считаю, что вела себя как нормальный горожанин. Только после этого можно говорит о том, кем я работаю и какую должность занимаю», – передает «Пятый канал» слова Лесонен.

Она добавила, что рядом с домом было грязно, и первой ее реакцией стало «взять и убрать» мусор.

Лесонен поставила жителям Петрозаводска в пример свой поступок, добавив, что нужно ухаживать за местом, в котором родился.

Ранее чиновница была недовольна тем, что контейнер для пластиковых бутылок около ее дома находится в ужасном состоянии: мусор разбросан вокруг оранжевой «клетки».

«Чем я занималась сегодня, спросите? Надев перчатки, вооружившись найденной под ногами палкой (т.к. у меня нет инвентаря для субботников), я убирала это дерьмо (...) Мне совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во Вселенную мое сознание. Потому что это не «случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили», это мрази мусор до помойки не донесли», – написала она.

Напомним, в четверг в администрации Петрозаводска заявили, что Лесонен будет уволена после публикации в соцсетях острой критики местных жителей, которые якобы выбрасывают мусор мимо контейнеров.