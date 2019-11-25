Названа причина отравления газом нижегородских школьников

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков сообщил, что в качестве основной причины отравления газом в Вадской средней школе рассматривается нарушение эксплуатации оборудования на предприятии Газпрома.

«По предварительной информации, в качестве причины произошедшего рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования, которое находится в ведении ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», – сказал Чертков, передает ТАСС.

Однако в пресс-службе компании опровергли данные о выбросе вредных веществ на газораспределительной станции (ГРС). «На нашем объекте, который находится в 6 км от школы, никаких работ не производилось. ГРС работает стабильно, автоматикой никаких отклонений не зафиксировано. <...> Есть информация, что дети отравились только на третьем этаже школы. По предварительной информации, там горит еще свалка», – сказали в пресс-службе.

При этом в ГУ МЧС по региону сообщили, что не получали информации о пожаре на свалке рядом с местом ЧП. По словам главы Вадского района Ивана Ураева, свалка была ликвидирована еще месяц назад.Он также заявил, что версия с утечкой газа в самой школе исключена. «В самой школе утечки нет, у них отдельно стоящая газовая котельная. Все проверяли, никакой утечки», – сказал он.

Кроме того, Ураев опроверг информацию о том, что все отравившиеся дети находились на третьем этаже школы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области несколько школьников и педагогов местной школы отравились газом.