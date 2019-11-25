В Подмосковье коровам выдали VR-очки

В Подмосковье на коровах протестировали специальные VR-очки, по задумке авторов эксперимента, это должно снизить тревожность животных.

Устройства адаптировали специально для коров, учитывались особенности строения их головы, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«Опираясь на многочисленные исследования зрения крупного рогатого скота, показывающие лучшее восприятие коровами оттенков красной части спектра и более слабое зеленых и синих тонов, архитекторы виртуальной реальности также создали уникальную программу имитации летнего поля», – сообщило ведомство.

После первых тестов у животных зарегистрировали «снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя стада».

Влияние на объемы надоев с каждого животного еще устанавливаются, сам Минсельхоз ссылается на положительный опыт зарубежных фермеров.

Отмечается, что фермеры в США устанавливают в стойлах автоматически вращающиеся щетки, заменяющие массажистов.