Полицейские хакеры блокировали информационный ресурс ИГ

Хакеры Европола совместно с экспертами федеральной полиции Бельгии провели успешную кибератаку на информационный интернет-ресурс запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» – информационное агентство Amaq, сообщили СМИ.

Как передает телеканал RTBF со ссылкой на источники в бельгийских спецслужбах, операция, подготовка к которой заняла около года, была проведена 21-22 ноября.

В результате были блокированы несколько тысяч учетных записей, связанных с Amaq.

Деятельность ресурса уже удавалось пресечь в 2018 году, но ИГ* сумела в течение нескольких месяцев возобновить его работу.

Напомним, в июне 2017 года в результате авиаудара по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии был ликвидирован основатель «новостного агентства» террористической группировки «Исламское государство**» Amaq Райан Мешааль.