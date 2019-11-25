Завершены испытания новейшего боевого робота

Созданный для нужд Минобороны робот «Кунгас» успешно прошел госиспытания, заявил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

«В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы «Кунгас» (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газеты «Красная звезда» слова Салюкова.

Он добавил, что в 2020 году также начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник».

Напомним, в декабре 2017 года на оперативно-специальном сборе в Подмосковье генералам и офицерам Сухопутных войск России показали боевого робота «Кунгас».

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