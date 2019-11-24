Джонсон пообещал не сокращать численность британской армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о планах сократить численность сухопутных войск.

«Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их численность», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

«Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов [от ВВП на оборону]», – заявил Джонсон, добавив, что британские власти намерены «увеличивать финансирование на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет».

Добавим, что в предвыборном манифесте тори, который в воскресенье представил глава партии и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, говорится, что правящая Консервативная партия Великобритании не будет повышать налоги и на четверть увеличит бюджетные расходы на Национальную систему здравоохранения (NHS), если останется у власти по итогам декабрьских выборов в парламент страны.

Ранее The Sunday Times написала, что численность британских сухопутных войск планируется значительно сократить, а один из двух новейших авианосцев собираются передать в аренду союзникам.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что Великобритания вслед за США пересматривает стратегию применения своих вооруженных сил, собираясь вести так называемую гибридную войну.