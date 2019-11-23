США отвергли идею принять Украину в НАТО и вступить в конфликт с Россией

НАТО не хочет принимать Украину и вступать в конфликт с Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Его спросили, нужно ли НАТО активнее «защищать» Украину от России. О'Брайен ответил: «Не думаю, что это сейчас на повестке дня», передает РИА «Новости».

Он заявил, что Россия якобы «находится в конфликте с Украиной». При этом советник президента США не считает, что для альянса «в целом было бы привлекательно принять Украину в НАТО и вступить в прямой конфликт с Россией».

О'Брайен заявил, что западные страны желали бы избежать конфликта с Россией. По его словам, НАТО и создавалось, чтобы «не допустить этого конфликта».

Однако США выразили готовность продолжить «стоять вместе с Украиной» в противостоянии с Россией.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Украина станет членом НАТО. Также он заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в принятие решения о членстве Украины в НАТО.

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