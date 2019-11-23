Рабочая группа генсовета ЕР поддержит гражданских активистов и НКО

Отдельная рабочая группа генсовета «Единой России» займется оказанием поддержки структурам гражданского общества и некоммерческим организациям (НКО), сообщил депутат Госдумы, сопредседатель центрального совета сторонников «Единой России» Сергей Боярский на площадке съезда партии.

«Это уже мое направление – гражданское общество, общественные организации, НКО. Я координирую центр поддержки гражданских инициатив, который был создан прошлой осенью на базе сторонников «Единой России». У нас уже приличный портфель реализованных совместно с некоммерческим центром социально ориентированных проектов по всей стране самой разной направленности», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, создаваемая рабочая группа «как раз будет заниматься еще более широким спектром помощи, взаимодействием с гражданскими активистами, НКО и общественными структурами». «Мне кажется, это очень важная работа, она выделена в отдельное направление не просто так», – заметил Боярский.

«Мы абсолютно открыты для всех, в наших мероприятиях принимают участие самые разные люди, это не всегда окрашенные в партийные цвета собрания, поскольку общественники не всегда преследуют политические цели, для них главное – реализация их основного вида деятельности в зависимости от направления», – сказал он, отвечая на вопрос о том, с кем готова взаимодействовать группа.

«Мы хотим стать им опорой, помощниками, учитывая, что партийный ресурс ведущей политической силы всепроникающий, наши представители есть во всех исполнительных органах власти. Мы таким образом на самом разном уровне можем оказывать им качественную поддержку», – резюмировал Боярский.

Как уточнили в пресс-службе ЕР, создаваемым правозащитным центром будут руководить депутат Госдумы Михаил Старшинов и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Старшинов отмечает, что о необходимости создания такого центра свидетельствует существующий запрос в обществе.

«Тема правозащиты является крайне важной и востребованной в обществе. Каждый из депутатов с этим сталкивался не раз. Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для Партии, так и для граждан, для наших избирателей», – сказал Старшинов.

По его словам, в редакции RT создан центр «Не один на один», у него есть хорошие наработки. «На мой взгляд, в названии центра содержится квинтэссенция того, что было бы здорово предложить людям, чтобы они со своими проблемами не оставались один на один, а приходили к нам, в приемные, к депутатам, и получали всестороннюю помощь», – сказал Старшинов.

19-й съезд «Единой России» проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.