Генпрокурор США отказался считать смерть миллиардера-педофила убийством

Глава минюста и генпрокурор США Уильям Барр считает, что скандальный миллиардер-педофил Джеффри Эпштейн совершил в тюрьме самоубийство, а не был убит.

При этом Барр заявил, что понимает людей, которые предположили «наихудший вариант». Он признал, что было допущено «неудачное стечение целой череды ошибок».

Однако, по словам генпрокурора, и ФБР, и минюст США после соответствующих расследований пришли к выводу, что Эпштейн покончил с собой, передает ТАСС.

Барр заявил, что миллиардера следовало «разместить вместе с сокамерником». Он обещал выяснить, почему «этого не было сделано».

«Все указывает на то, что были допущены ошибки», – сказал он.