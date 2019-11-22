Освобожденный организатор «убийства» Бабченко посоветовал украинцам уезжать из страны

Борис Герман, ранее осужденный за организацию «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, дал совет украинцам.

«Я всем советую уезжать из этой страны. Тут нет закона и справедливости», – сказал Герман в интервью газете ВЗГЛЯД.

Рассказывая о своей версии «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, он отметил, что не подозревал, что его «сделают «козлом отпущения».

Герман также рассказал, что произошло за это время с его бизнесом. «Его обанкротили. Помещения нет. Станки все вывезли. Я остался без копейки. У всех моих сотрудников проводились обыски, в домах искали оружие. Пытались сделать из нас банду. Эти СБУшники - они же сумасшедшие! Такое несут... Им нужно звездочки зарабатывать и деньги», – сообщил он.

Ранее в пятницу Герман вышел на свободу.

Напомним, в конце мая 2018 года произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге Службы безопасности Украины.

Однако в убийстве был обвинен бизнесмен Борис Герман. Ему вынесли приговор в 4,5 года заключения.