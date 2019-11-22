Перебои в работе Telegram зафиксировали в нескольких странах мира

Проблемы в работе мессенджера Telegram замечены сразу в нескольких странах мира, об этом сообщает специализированный сервис Downdetector.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбои начались около 16.00 мск, пользователи пишут о проблемах с подключением (59%) и отправками сообщений (40%).

«Украина. Киев. Зашла в Telegram, ничего толком не стало грузить, пишет «обновление», потом сразу «соединение», и все....», – пишет пользователь под ником Моника.

Некоторые пользователи жалуются на проблемы с соединением в Ташкенте, Германии, Екатеринбурге и некоторых других городах и странах.

Также пользователи отмечают, что подключение через VPN и прокси-серверы не помогают устранить проблему.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.