Медведев одобрил антитабачную концепцию до 2035 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции, предусматривающей снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%, следует из текста документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу», – передает ТАСС текст распоряжения Медведева.

Антитабачная концепция была внесена в правительство еще в марте, но ее вернули на доработку.

Напомним, в мае замглавы Министерства здравоохранения Олег Салагай сообщил, что 1 сентября концепция, доработанная с учетом процесса взаимодействия с экспертами, с федеральными органами власти будет внесена в правительство. В итоге документ был внесен лишь 10 октября.

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