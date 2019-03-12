Антитабачную концепцию внесли в кабмин

Антитабачная концепция внесена в правительство, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай в ходе выступления в Совете Федерации.

Акты, направленные на защиту населения от алкоголя и табака должны быть разработаны Минздравом до 1 декабря 2019 года, передает РИА «Новости».

«Надо сказать, что антитабачная концепепция или Концепция осуществления госполитики в области противодействию табака уже внесена в правительство», – сказал он.

В прошлом году Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы, в рамках которой рассчитывает прекратить продажу сигарет после 2050 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может обернуться подобное решение.