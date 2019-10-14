Минздрав внес в правительство новый проект антитабачной концепции

Новый проект антитабачной концепции внесен на рассмотрение в правительство России 10 октября. Минздрав рассчитывает, что он будет принят, сообщила в понедельник министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«В рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» Министерство здравоохранения РФ разрабатывает новые предложения по защите россиян от воздействия табачного дыма. Новый проект Концепции осуществления государственной политики противодействию потреблению табака внесен в правительство 10 октября, мы надеемся, что он будет утвержден», – передает ТАСС слова Скворцовой.

По словам главы Минздрава, курение сокращает потенциальные годы жизни в трудоспособном возрасте у мужчин на девять лет.

«Серьезным фактором риска также является потребление табака. Потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, в среднем составляют у мужчин девять лет, у женщин – 5,6 года. С учетом потерь лет потенциальной жизни или непрожитых лет вследствие преждевременных смертей от всех причин, связанных с курением, по оценкам ряда экспертов, упущенная возможность в производстве ВВП составляет около 2% ВВП», – заявила Скворцова.

Министр отметила, что уровень курения в России за несколько лет благодаря активной госполитике в области борьбы с табаком уже сократился на 20%, влияние пассивного курения уменьшилось на 40%.

«За последнее время курение у подростков сократилось в 2,5 раза. Однако на рынке появляются новые формы доставки никотина, прежде всего электронные сигареты. Сегодня одной из принципиальных задач является принятие регуляторных мер, которые приравняли бы электронные сигареты к обычным с точки зрения действующих запретов и ограничений», – добавила она.

Антитабачная концепция была внесена в правительство еще в марте, но ее вернули на доработку.

Напомним, в мае замглавы Министерства здравоохранения Олег Салагай сообщил, что 1 сентября концепция, доработанная с учетом процесса взаимодействия с экспертами, с федеральными органами власти будет внесена в правительство.

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