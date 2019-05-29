Определены сроки внесения антитабачной концепции в правительство

Антитабачную концепцию доработают и внесут в правительство до конца лета, сообщил замглавы Министерства здравоохранения Олег Салагай.

«До 1 сентября концепция, доработанная с учетом процесса взаимодействия с экспертами, с федеральными органами власти (будет внесена в правительство)», – сказал Салагай, передает РИА «Новости».

Антитабачная концепция была внесена в правительство еще в марте, но ее вернули на доработку.

В прошлом году Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы, в рамках которой рассчитывает прекратить продажу сигарет после 2050 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может обернуться подобное решение.